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«Цифровое десятилетие»: Евросоюз продолжает создавать блокчейн инфраструктуру

«Цифровое десятилетие»: Евросоюз продолжает создавать блокчейн инфраструктуру

Европейский парламент решительно проголосовал за одобрение политической программы Европейского союза «Цифровое десятилетие», которая включает в себя инвестиции в общеевропейскую инфраструктуру на основе блокчейна в рамках своих целей на 2030 год.

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