«Кубанская ярмарка — 2026», что посмотреть: более 800 участников со всего региона

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, с 24 по 27 сентября в выставочном комплексе «Экспоград Юг» развернется XVI «Кубанская ярмарка», которая соберет свыше 800 кубанских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.
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