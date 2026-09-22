«Кубанская ярмарка — 2026», что посмотреть: более 800 участников со всего региона

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, с 24 по 27 сентября в выставочном комплексе «Экспоград Юг» развернется XVI «Кубанская ярмарка», которая соберет свыше 800 кубанских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.