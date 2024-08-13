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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о мастер-классах для юных хоккеистов в Нижнекамске: «Упражнения заточены на то, что делает Кучеров, то, что делаю я. Пацаны – молодцы вообще»

За два дня в мастер-классах приняли участие более 150 игроков – воспитанники хоккейной школы «Нефтехимик» и представители дворовой команды школы № 31.

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