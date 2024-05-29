Самый редкий мотоцикл в мире Lotus C-01 выставят на аукционе в Торонто

Аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги один из самых редких мотоциклов в мире Lotus C-01. Дизайн мотоцикла разработал Дэниел Саймон, создавший футуристические транспортные средства в фильме «Трон: наследие».
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