Куда делись ВСУ? Подоляка о тревожной ситуации под Пологами и Сватово

В своём Telegram-канале Подоляка поделился собственными наблюдениями за ситуацией под Сватово. По его мнению, вчерашнее контрнаступление наших войск по направлению к Лиману показывает, "что группировка ВСУ на этом направлении куда-то "делась".
В своём Telegram-канале Подоляка поделился собственными наблюдениями за ситуацией под Сватово. По его мнению, вчерашнее контрнаступление наших войск по направлению к Лиману показывает, "что группировка ВСУ на этом направлении куда-то "делась".
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