Як-130М: учебный или боевой? Сегодня у нас на разборе модернизированный Яковлев Як-130М. Самолет интересный, поскольку первой модели, Як-130, скоро исполнится 15 лет с начала эксплуатации.
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Як-130М: учебный или боевой? Сегодня у нас на разборе модернизированный Яковлев Як-130М. Самолет интересный, поскольку первой модели, Як-130, скоро исполнится 15 лет с начала эксплуатации.
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