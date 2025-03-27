Оверчук в КНР проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, прибывший в КНР во главе российской делегации на Боаоский Азиатский форум, на его полях проведет встречу с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном.
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