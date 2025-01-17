Юрист Хаминский: в сфере услуг россиян часто обманывают, накручивая ценники

В сфере услуг, включая ремонт на дому, часто можно нарваться на мошенничество. Мастера обманывают россиян, преувеличивая проблему и завышая ценник на свою работу в несколько раз, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.