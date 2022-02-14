Новгородский квасной патриотизм

Новгородские власти внезапно начали активно демонстрировать стремление вернуть к жизни некогда одно из крупнейших предприятий региона, завод по производству напитков «Дека».
Популярные статьи
- Путин устал от России: потребовавший отставки президента генерал сделал громкое заявление
- Латвия начинает расплачиваться за свою антироссийскую позицию – разоряются уже не предприятия, а целые отрасли
- Богомолов и Серебренников в шоке: госзащите традиционных духовных ценностей в России дали зеленый свет в Общественной палате
Свежие комментарии