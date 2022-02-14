Политика как она есть

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Новгородский квасной патриотизм

Новгородские власти внезапно начали активно демонстрировать стремление вернуть к жизни некогда одно из крупнейших предприятий региона, завод по производству напитков «Дека».

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