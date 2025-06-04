Делегация Катара посетила Калмыкию для обсуждения совместных проектов

Делегация Катара во главе с послом страны Ахмедом Нассером Аль-Тани посетила Калмыкию в рамках ознакомительного тура, направленного на изучение природного и туристического потенциала региона и укрепление международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.