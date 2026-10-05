Зампред ЦБ Заботкин: экономика третий год находится в состоянии полной занятости

Российская экономика третий год подряд находится в состоянии полной занятости, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
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