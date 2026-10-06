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Царьград

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Южная Корея ответит на утечку данных о передачах военнопленных

Южная Корея ответит на утечку данных о передачах военнопленных

Южная Корея рассматривает меры в ответ на утечку данных об обмене военнопленными с КНДР, за что президент Ли Чже Мен раскритиковал Зеленского.

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