Nikkei упал почти на 3%

Фондовый индекс Nikkei резко упал, потеряв около 3% стоимости, показывают биржевые данные 24 июля. Индекс Nikkei 225, ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий 225 акций крупнейших компаний Японии, по итогам торгов в четверг упал на 1811,45 пункта, или на 2,73%, до 64 611,15.