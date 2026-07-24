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Nikkei упал почти на 3%

Nikkei упал почти на 3%

Фондовый индекс Nikkei резко упал, потеряв около 3% стоимости, показывают биржевые данные 24 июля. Индекс Nikkei 225, ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий 225 акций крупнейших компаний Японии, по итогам торгов в четверг упал на 1811,45 пункта, или на 2,73%, до 64 611,15.

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