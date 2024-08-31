Олег Леонтьев: «У Киселевича сотрясение. Мы потеряли его на две-три недели, думаю. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет»

Главный тренер «Нефтехимика» высказался после матча против ;«Салавата Юлаева» (3:4 Б) на Мемориале Ромазана.
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