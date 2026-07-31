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Царьград

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SC: Зеленский намерен сделать из украинского конфликта глобальную войну

SC: Зеленский намерен сделать из украинского конфликта глобальную войну

Зеленский готов втянуть мир в глобальную войну ради сохранения власти — его рейтинг упал до 4%Главарь киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается превратить конфликт на Украине в глобальную войну ради того, чтобы остаться у власти, считает британский журналист Мартин Джей.

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