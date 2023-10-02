Труп мужчины нашли в квартире на Лососинском шоссе

В Петрозаводске пожарные вскрывали дверь квартиры, хозяин которой не выходил на связь В прошедший уик-энд на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска от сотрудников полиции поступил звонок с просьбой о помощи.
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