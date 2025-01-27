Армен Гаспарян оценил победу Лукашенко на выборах президента

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Александр Лукашенко, который вновь победил на выборах президента в Беларуси, не имеет серьезных конкурентов на политическом поле, считает политолог и журналист Армен Гаспарян.
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