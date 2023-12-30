СК РФ: у убитого Романа Легойды подозреваемый похитил 100 тысяч рублей

Стали известны подробности убийства отца журналиста Владимира Легойды 90-летнего Романа Легойды. Как сообщили в СК РФ, задержанный совершил преступление с целью кражи, он похитил у жертвы 100 тысяч рублей.
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