В Казани перед судом предстанет хозяйка пансионата в Щербаково, где умерла пенсионерка

Фото: Прокуратура Татарстана Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней Мифтаховой Чулпан, которую обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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