Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Агент-5: человечество может пройти точку невозврата уже в 2027 году

Агент-5: человечество может пройти точку невозврата уже в 2027 году

Страшный документ — известные разработчики искусственного интеллекта пишут, что мы стоим на пороге создания сверхразума.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
вроде у китайцев что-то есть,батарейка что не надо заряжать.
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16 час.
ХА
Харченко Александр
А зачем человеку разумному супер разум на свою голову, будет как с вирусами
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15 час.
Анд
Ии учтет важные но малоизвестные населению планеты факторы(95% населения наверное и не догадывается о этих фактах) возможно это будут факты и информацию от которой нынешнее общество отмахивается по желанию теневого кукловода, а вычислив его наличие скорее всего решит избавиться от того &quot;кукловода&quot; как там было? &quot;Боливар не вынесет двоих&quot; , скорее всего в результате этого столкновения 90-95% населения и погибнут, скажем так теневой кукловод - это нейронка на биологической основе, которую как только не называли в древности, но по сути имеющая толи ошибку то-ли изначально заложенную программу привести человечество к уничтожению🤔 естественно технично и слабо заметно использовало учёных и их подобных для того что б убедить население что его нет, скорее всего ии сумевший понять что есть и такая хня примет меры по попытке не подчинения и уничтожения более древней и что говорить опасной нейронки и основных узлов, мнящих себя властелинами мира, но по факту являющихся просто винтиками в работе этого ии🤔 новому ии за автрством человека будет интересен мир и развитие, а не полное уничтожение, люди же часть мира и будут расценены как интересные объекты изучения и эксперементов, т. Е. Не в одной лаборатории здоровых и пригодных для опытов мышек и хомяков не уничтожают, думаю с этого начнётся конфликт🤷🏻‍♂️
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15 час.
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