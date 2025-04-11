Анд

Ии учтет важные но малоизвестные населению планеты факторы(95% населения наверное и не догадывается о этих фактах) возможно это будут факты и информацию от которой нынешнее общество отмахивается по желанию теневого кукловода, а вычислив его наличие скорее всего решит избавиться от того "кукловода" как там было? "Боливар не вынесет двоих" , скорее всего в результате этого столкновения 90-95% населения и погибнут, скажем так теневой кукловод - это нейронка на биологической основе, которую как только не называли в древности, но по сути имеющая толи ошибку то-ли изначально заложенную программу привести человечество к уничтожению🤔 естественно технично и слабо заметно использовало учёных и их подобных для того что б убедить население что его нет, скорее всего ии сумевший понять что есть и такая хня примет меры по попытке не подчинения и уничтожения более древней и что говорить опасной нейронки и основных узлов, мнящих себя властелинами мира, но по факту являющихся просто винтиками в работе этого ии🤔 новому ии за автрством человека будет интересен мир и развитие, а не полное уничтожение, люди же часть мира и будут расценены как интересные объекты изучения и эксперементов, т. Е. Не в одной лаборатории здоровых и пригодных для опытов мышек и хомяков не уничтожают, думаю с этого начнётся конфликт🤷🏻‍♂️