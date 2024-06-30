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Добрый Мир

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  • zhanna simonova
    А депутаты никогда не думали ,что на каждого из них уже собрано досье :кто брал,сколько брал,за какие законы голосова..."За них заплатили...
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Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области

Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области

© Фото : коллаж Украина.Ру Объявление подозрения мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо – существенная победа Киева, ведь других серьезных игроков на Закарпатье давно не осталось.

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