Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области

© Фото : коллаж Украина.Ру Объявление подозрения мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо – существенная победа Киева, ведь других серьезных игроков на Закарпатье давно не осталось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии