Рост цен видеокарт Nvidia связали с введением Трампом тарифов на импорт из Китая

Американский онлайн-ретейлер Newegg объявил, что рост цен на видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 и RTX 5090 связан с введением администрацией президента Дональда Трампа 10-процентных тарифов на импорт товаров из Китая.
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