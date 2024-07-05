Новое правило с 1 июля: владельцы участков рискуют лишиться земли Ирина ОрлонскаяПо мнению юриста Ирины Сиваковой, участок земли, приобретенный супругом в период брака на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированный, считается общей собственностью обоих супругов.
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