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Новое правило с 1 июля: владельцы участков рискуют лишиться земли

Новое правило с 1 июля: владельцы участков рискуют лишиться земли

Новое правило с 1 июля: владельцы участков рискуют лишиться земли Ирина ОрлонскаяПо мнению юриста Ирины Сиваковой, участок земли, приобретенный супругом в период брака на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированный, считается общей собственностью обоих супругов.

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