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Кто займёт пост детского омбудсмена Забайкалья?

Кто займёт пост детского омбудсмена Забайкалья?

Наталья Эпова стала единственным кандидатом на пост детского омбудсмена Забайкальского края. Об этом стало известно на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению в краевом Заксобрании.

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