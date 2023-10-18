Кто займёт пост детского омбудсмена Забайкалья?

Наталья Эпова стала единственным кандидатом на пост детского омбудсмена Забайкальского края. Об этом стало известно на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению в краевом Заксобрании.
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