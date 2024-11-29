Авиарейс из Нижнекамска в Ташкент откроется в декабре

Новый рейс из Нижнекамска в Ташкент откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево. «Международный аэропорт Бегишево продолжает расширять географию полетов и совместно с авиакомпанией ЮВТ АЭРО открывает новый международный рейс в столицу Узбекистана», – говорится в сообщении.
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