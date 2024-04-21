Русская смекалка против западной бюрократии. Советские моряки за один день сумели избавиться от задержки

Сегодня расскажу одну старую историю. Ещё папа мой, царство ему небесное, рассказывал о ней. Произошла эта история во времена «холодной войны», то ли в начале хрущёвской «оттепели», то ли чуть раньше, в общем давно.
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