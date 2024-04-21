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Русская смекалка против западной бюрократии. Советские моряки за один день сумели избавиться от задержки

Русская смекалка против западной бюрократии. Советские моряки за один день сумели избавиться от задержки

Сегодня расскажу одну старую историю. Ещё папа мой, царство ему небесное, рассказывал о ней. Произошла эта история во времена «холодной войны», то ли в начале хрущёвской «оттепели», то ли чуть раньше, в общем давно.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Сказка. А в реальности скрути ли бы и кинули в фашистские застенки.
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