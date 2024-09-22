Трамп назвал Дуду своим «большим другом»

Визит президента Польши Анджея Дуды в Национальный храм Ченстоховской Богоматери в Дойлстауне (штат Пенсильвания, США) прокомментировал кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп 22 сентября в своей социальной сети Truth Social.