ХАМАС, предположительно, готов передать контроль над Газой палестинской администрации

Движение ХАМАС готово передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации. Свое намерение руководство движения подтвердило в письме, адресованном Организации освобождения Палестины, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.
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