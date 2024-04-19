Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили боевиков в районе Новомихайловки

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили боевиков в районе Новомихайловки

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» из Забайкалья нанесли удары по украинским позициям в районе населенного пункта Новомихайловка на Южно-Донецком направлении специальной операции.

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