Исследователь воссоздал лицо загадочной древнеегипетской мумии 

Воссоздано лицо древнеегипетской мумии «позолоченная дама» / © Cicero Moraes Останки мумифицированной древнеегипетской женщины, которые сегодня хранятся в Музее Филда в Чикаго (США), недавно изучили археолог Майкл Хабихт и реконструктор Сисеро Мораис.