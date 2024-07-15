Исследователь воссоздал лицо загадочной древнеегипетской мумии 

Воссоздано лицо древнеегипетской мумии «позолоченная дама» / © Cicero Moraes Останки мумифицированной древнеегипетской женщины, которые сегодня хранятся в Музее Филда в Чикаго (США), недавно изучили археолог Майкл Хабихт и реконструктор Сисеро Мораис.
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