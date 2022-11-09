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«Ты ###### позорник, иди на ###. Больше всех поднасрал «Барсе», с отрывом». Пике – судье матча с «Осасуной»

Жерар Пике грубо оскорбил судью матча «Осасуна» – «Барселона» (1:2). Защитник, начавший свою последнюю игру в карьере в запасе, в перерыве начал спорить с судьей Хесусом Хилем Мансано по поводу удаления Роберта Левандовского.

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