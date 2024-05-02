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В Госдуму внесли законопроект о досрочном использовании маткапитала на жилье

В Госдуму внесли законопроект о досрочном использовании маткапитала на жилье

Сейчас потратить деньги маткапитала можно через три года после рождения ребенка В Госдуму внесли законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года, пишет "Парламентская газета".

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