Пёс вытащил бойца из-под завалов: "За ремень, как щенка". После прямого прилёта снаряда в старый дом военный с позывным "Горыныч" оказался под завалами и не знал, как выбраться.
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