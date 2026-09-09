Марочко: Российские войска расширили зону контроля у Дружковки

Российские войска ежедневно усиливают позиции у Дружковки в ДНР. Андрей Марочко сообщил, что началось генеральное сражение на славянско-краматорском направлении, где наши бойцы демонстрируют значительное продвижение и контролируют новые территории.
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