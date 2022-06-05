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Фетисов назвал условия для камбэка «Тампы-Бей» в полуфинале Кубка Стэнли

Фетисов назвал условия для камбэка «Тампы-Бей» в полуфинале Кубка Стэнли

Хоккей , 05 июн, 00:16  0  Фетисов назвал условия для камбэка «Тампы-Бей Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли Трехкратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что третья игра в серии плей-офф НХЛ между «Тампой-Бей Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» станет решающей в противостоянии «Тампа-Бей Лайтнинг» (Фото: Sportswire / Imago Images / Global Look Press) «Тампе-Бей» понадобиться проявиться больше харктера и немного удачи, чтобы вернуться с серию с «Нью-Йорком», в которой они уступают 0:2.

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