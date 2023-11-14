Google подтвердила, что платит 36% дохода Apple за использование ее поисковика в Safari

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи во вторник подтвердил, что Google платит Apple 36% доходов от поиска Safari в соответствии с условиями соглашения о поиске по умолчанию, которое является основой антимонопольных претензий Министерства юстиции.
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