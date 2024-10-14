Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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25 человек с золотыми руками поделились результатами своей кропотливой работы

25 человек с золотыми руками поделились результатами своей кропотливой работы

Каждый человек в чем-то талантлив. Кто-то одной линией рисует сложные узоры, кто-то создает скульптуры из металла, а кто-то вышивает портреты с помощью ниток и гвоздиков.

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Комментарии
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ИРИНА СУВОРОВА
Молодцы.
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14 час.
Анатолий Федоров
Это из серии - чем бы дитя не тешилась: Мне лично такими делами некогда заниматься. Во-первых у меня &quot;доик в деревне&quot; - всегда есть, чем заняться, притом часто срочно. Далее люблю что-то изготовить из садового инвентаря, Что усовершенствовать для гаража и машины и т. д.  и т. п. О есть тоже что-то изобретаю и просматриваю подобные статьи. Очень редко нахожу нужное предложения. Например, удачная конструкция для вытаскивания поросли от деревьев с корнём и др..
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10 час.

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