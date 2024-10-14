25 человек с золотыми руками поделились результатами своей кропотливой работы

Анатолий Федоров

Это из серии - чем бы дитя не тешилась: Мне лично такими делами некогда заниматься. Во-первых у меня "доик в деревне" - всегда есть, чем заняться, притом часто срочно. Далее люблю что-то изготовить из садового инвентаря, Что усовершенствовать для гаража и машины и т. д. и т. п. О есть тоже что-то изобретаю и просматриваю подобные статьи. Очень редко нахожу нужное предложения. Например, удачная конструкция для вытаскивания поросли от деревьев с корнём и др..