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Второе землетрясение за день ощутили в Алматы

Второе землетрясение за день ощутили в Алматы

Очередное землетрясение зафиксировали 23 февраля текущего года в 16:33 часов, передает inAlmaty.kz. Эпицентр землетрясения расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

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