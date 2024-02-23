Второе землетрясение за день ощутили в Алматы

Очередное землетрясение зафиксировали 23 февраля текущего года в 16:33 часов, передает inAlmaty.kz. Эпицентр землетрясения расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.
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