Еврейский музей и центр толерантности – за завоз миллиона иноспециалистов в РФ в год

Владимир Соловьев ПОЧЕМУ ЕВРЕЯМ ЭТО НАДО? ЭТОЙ АМОРФНОЙ МАССОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ТАК, ЧТО БЫ В РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ПРАВОСЛАВНОГО НИ РОССИЙСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО СЛЕДА. К ЭТОМУ ГОТОВИЛ ЕЛЬЦИН И СОЛЖЕНИЦИН РОССИЮ И ЭТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО СИХ ПОР!

Владимир Негода вот пусть и завозят на свою историческую родину , это что они так стали хозяйничать в славянской стране ? наглецы !