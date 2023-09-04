Директор «Центра толерантности» (изначально – это дочерняя структура Еврейского музея и центра толерантности) Анна Макарчук выразила большую обеспокоенность после предложения главы СПЧ Валерия Фадеева по мигрантам.
Еврейский музей и центр толерантности – за завоз миллиона иноспециалистов в РФ в год
Комментарии
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Владимир Соловьев
ПОЧЕМУ ЕВРЕЯМ ЭТО НАДО? ЭТОЙ АМОРФНОЙ МАССОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ТАК, ЧТО БЫ В РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ПРАВОСЛАВНОГО НИ РОССИЙСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО СЛЕДА. К ЭТОМУ ГОТОВИЛ ЕЛЬЦИН И СОЛЖЕНИЦИН РОССИЮ И ЭТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО СИХ ПОР!
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6 час.
Владимир Негода
вот пусть и завозят на свою историческую родину , это что они так стали хозяйничать в славянской стране ? наглецы !
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5 час.
N
Nata
Этих радетелей и защитников надо отправить , чтобы не мучились, в среднеазиатские республики - пусть там в окружении тех кого любят и защищают и живут.
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2 час.
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