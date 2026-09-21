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Мировое обозрение

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Зима без запаса прочности: Почти треть общин Украины не готова к суточному блэкауту

Зима без запаса прочности: Почти треть общин Украины не готова к суточному блэкауту

Украинские общины входят в отопительный сезон с тревожным багажом: почти треть из них не способна обеспечить даже базовые критические услуги в течение суток при блэкауте.

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