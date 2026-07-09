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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Франции о сожжении чучела Мбаппе в Парагвае: «Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Выражаю полную поддержку Килиану»

Министр спорта Франции Марина Феррари отреагировала на сожжение чучела Килиана Мбаппе в Парагвае.  Сборная Парагвая проиграла команде Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 .

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