Сенатор Херсонской области высказался о послании Путина: «Переполняет чувство гордости за Россию»

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Послание президента – это фундамент, на котором мы все как единый народ построим сильную, независимую, самодостаточную и развитую державу, прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
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