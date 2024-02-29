Сенатор Херсонской области высказался о послании Путина: «Переполняет чувство гордости за Россию»

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Послание президента – это фундамент, на котором мы все как единый народ построим сильную, независимую, самодостаточную и развитую державу, прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.