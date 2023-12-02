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Израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска

Израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска

С тех пор как Сирия оказалась ослабленной гражданской войной, разразившейся в стране в 2011 году, соседний Израиль периодически безнаказанно нарушает воздушное пространство этой арабской страны и наносит удары по различным объектам на её территории.

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