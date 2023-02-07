Banki.loans

287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

РВ: Десантники ВС России двигают фронт в СВО

РВ: Десантники ВС России двигают фронт в СВО

Штурмовые отряды подразделений воздушно-десантных войск играют немаловажную роль в продвижении ВС России в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх