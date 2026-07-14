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Министр нефти Ирана: Тегеран продолжает экспорт нефти вопреки санкциям США

Министр нефти Ирана: Тегеран продолжает экспорт нефти вопреки санкциям США

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что иранская сторона продолжает экспортировать свою нефтепродукцию несмотря на прекращение действия выданной в июне генеральной лицензии Министерства финансов США и возобновление американских санкций.

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