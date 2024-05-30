На Керченской переправе повреждены два парома

Выведение из строя железнодорожного и автомобильного морских судов стало следствием ракетной атаки. В ночь на 30 мая 2024 года министр транспорта крымского правительства Николай Лукашенко сообщил: «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек.