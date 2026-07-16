Восьмичасовая очная ставка с Константином Цзю закончилась неожиданными подробностями

Константин Цзю восемь часов отвечал на вопросы следствия по делу о мошенничестве.Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю и бизнесмен Игорь Козьяков провели очную ставку по уголовному делу о мошенничестве, которая с перерывами продолжалась более восьми часов.