Восьмичасовая очная ставка с Константином Цзю закончилась неожиданными подробностями

Константин Цзю восемь часов отвечал на вопросы следствия по делу о мошенничестве.Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю и бизнесмен Игорь Козьяков провели очную ставку по уголовному делу о мошенничестве, которая с перерывами продолжалась более восьми часов.
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