Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

Пасечник: Шесть человек погибли при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ В зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Кременском муниципальном округе при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ.