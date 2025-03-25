Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

Пасечник: Шесть человек погибли при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ В зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Кременском муниципальном округе при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии