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Горбани о переходе в «Оренбург»: «Я забил «Зениту» в товарищеском матче. Семак отметил мою игру, и обо мне узнали» 

«В товарищеском матче с «Зенитом» мне удалось забить гол. Семак отметил мою игру, и обо мне узнали. Скауты и руководство «Оренбурга» были на матче и тоже видели меня.

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