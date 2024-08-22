В США допустили возможность ударов ВСУ американским оружием по Курской области

Удары американскими вооружениями по Курской области не противоречат политике США. Об этом официальный представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг, 22 августа, заявила во время брифинга, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.